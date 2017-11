Cinquanta Sfumature di Rosso: il final trailer italiano!

News





07/11/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato online il final trailer di Cinquanta Sfumature di Rosso, l’ultimo atto della trilogia best-seller di E.L. James. La pellicola vedrà tornare sotto la luce dei riflettori i protagonisti Christian Grey e Anastasia Steele, interpretati ancora una volta da Jamie Dornan e Dakota Johnson. Come per il capitolo precedente, la regia è stata affidata a James Foley mentre Niall Leonard ha scritto la sceneggiatura.



Cinquanta Sfumature di Rosso è prodotto da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi insieme a E.L. James.



Nel cast, oltre a Dornan e alla Johnson, troviamo anche Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger e Marcia Gay Harden.



Vi lasciamo al trailer del film la cui uscita è prevista per l’8 Febbraio 2018.