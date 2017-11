Ogni Tuo Respiro: la scena La scoperta della felicità

News





07/11/2017 |

Una nuova scena di Ogni Tuo Respiro è in rete grazie alla Bim Distribuzione. Il film uscirà il prossimo 16 Novembre nelle sale e racconta la vita di Robin Cavendish, il papà del produttore Jonathan Cavendish. La regia di questa opera cinematografica è di Andy Serkis che ha lavorato con i due protagonisti Claire Foy e Andrew Garfield. Il cast vede al suo interno anche Hugh Bonneville, Tom Hollander, Stephen Mangan e Diana Rigg.



La sceneggiatura è stata scritta dal due volte candidato all'Oscar William Nicholson.



Qui sotto trovate la scena La scoperta della felicità.



Sinossi di Ogni Tuo Respiro:

Ogni Tuo Respiro è la vera storia di un amore senza confini di grande ispirazione per tutti. L'avventuroso e carismatico Robin Cavendish (Andrew Garfield - La battaglia di Hacksaw Ridge, Silence) ha tutta la vita davanti quando si ritrova paralizzato a causa della poliomielite che contrae mentre è in Africa. Contro il parere di tutti, sua moglie Diana (Claire Foy - vincitrice di un Golden Globe per la serie The Crown e Anna Bolena nella miniserie Wolf Hall) lo fa dimettere dall'ospedale e lo porta a casa dove la sua dedizione e la sua intelligente determinazione trascendono la disabilità. Insieme, si rifiutano di diventare prigionieri della sofferenza di Robin e incantano gli altri con il loro umorismo, il loro coraggio e la loro sete di vita.

OGNI TUO RESPIRO è una commovente celebrazione del coraggio e delle possibilità dell'essere umano che scalda il cuore, una storia d'amore che insegna a vivere ogni respiro

come se fosse l'ultimo.

Ispirato alla vera storia dei genitori del produttore Jonathan Cavendish, OGNI TUO RESPIRO mostra come il modo in cui Robin ha affrontato la sua malattia, reagendo al suo destino, ha avuto un enorme impatto sulla mobilità e l'accesso dei disabili.