Auguri per la tua Morte: lo spot italiano Ricomincia

09/11/2017 |

Il nuovo spot di Auguri per la tua Morte rilasciato dalla Universal Pictures ci ricorda che a partire dalla giornata di oggi la pellicola sbarcherà nelle nostre sale. Protagonista di questo horror thriller è Jessica Rothe nei panni di una ragazza di nome Tree che sarà costretta a rivivere continuamente il giorno della sua morte avvenuta per mano di un assassino.



Il cast del film diretto da Christopher Landon comprende anche Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Jason Bayle.



La sceneggiatura è stata scritta da Landon con Scott Lobdell.



Qui sotto trovate lo spot dal titolo Ricomincia.



Sinossi di Auguri per la Tua Morte:

Blumhouse (Split, Scappa - Get Out, Whiplash) produce un nuovo thriller originale e genial: AUGURI PER LA TUA MORTE, in cui una studentessa (Jessica Rothe, La La Land) rivive il giorno del suo omicidio con tutti i suoi particolari fino alla scoperta dell’identità del suo assassino.