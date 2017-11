Il Giustiziere della Notte: il trailer ufficiale italiano

News





09/11/2017 |

Grazie alla Eagle Pictures siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano ufficiale del remake di Il Giustiziere della Notte. A distanza di più di 40 anni dall'arrivo nelle sale del film originale interpretato da Charles Bronson, Eli Roth ha diretto questa nuova versione che vedrà protagonista Bruce Willis. L’attore recita nei panni di un architetto, Paul Kersey, che si trasforma in giustiziere dopo la morte della moglie per mano di tre aggressori.



Roth ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joe Carnahan che ha lavorato sul romanzo scritto da Brian Garfield. Vincent D’Onofrio, Jack Kesy, Dean Norris e Mike Epps sono gli altri attori che recitano nella pellicola.



Il Giustiziere della Notte uscirà negli USA a partire da Marzo 2018 mentre non è stato ancora annunciato quando il film arriverà nei nostri cinema.