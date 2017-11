LIsola dei Cani: il trailer ufficiale italiano

News





09/11/2017 |

E’ stato rilasciato online il primo trailer italiano ufficiale di L’Isola dei Cani. Il film animato è diretto da Wes Anderson, regista tornato dietro la macchina da presa tre anni dopo Grand Budapest Hotel, e racconta di un ragazzo che si metterà in viaggio per ritrovare il suo cane scomparso. Per il regista si tratta del secondo animation movie della sua carriera dopo Fantastic Mr. Fox.



Anderson ha anche curato la sceneggiatura.



Nella versione in lingua originale del film troviamo un cast stellare composto da attori quali Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Edward Norton, Bill Murray e Harvey Keitel che hanno prestato la loro voce.



L’Isola dei Cani uscirà in Italia nel 2018.