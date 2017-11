Star Wars: Gli Ultimi Jedi: la featurette La regia di Rian Johnson

News





09/11/2017 |

Un'interessantissima featurette di Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede protagonista il regista di questo nuovo atteso capitolo. Rian Johnson, colui che ha lavorato al film, ci porta nel backstage dell'opera cinematografica che uscirà in Italia a partire dal 13 Dicembre. All'interno della clip è possibile ascoltare anche le parole di alcuni attori protagonisti come Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega e Gwendoline Christie.



Nel cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi troviamo anche Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.



Johnson ha scritto anche la sceneggiatura della pellicola prodotta da Kathleen Kennedy e Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.



Sinossi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato.