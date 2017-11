Smetto Quando Voglio - Ad Honorem: la clip Er Murena

News





09/11/2017 |

La nuova clip di Smetto Quando Voglio - Ad Honorem è dedicata al Murena, il personaggio interpretato nel film da Neri Marcorè. La pellicola rappresenta il terzo capitolo della saga diretta da Sydney Sibilia ed uscirà nelle sale dal 30 Novembre. Nel cast di questo nuovo episodio troviamo, oltre a Marcorè, Edoardo Leo affiancato da Valerio Aprea, Rosario Lisma, Libero De Rienzo, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Giampaolo Morelli, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Peppe Barra, Valeria Solarino, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio.



Sotto la sinossi trovate la scena rilasciata dalla 01Distribution.



Sinossi di Smetto Quando Voglio - Ad Honorem:

Sopox è la formula del gas nervino. Ecco a cosa gli serviva un cromatografo. ‘Sto pazzo si è messo a sintetizzare del gas nervino”

Inizia così il capitolo finale della saga di Smetto Quando Voglio. Pietro Zinni è in carcere e con lui tutta la banda. Ma non possono rimanerci a lungo perché in giro c’è Walter Mercurio (Luigi Lo Cascio) che è pronto a fare una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo.

Ma chi è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano?

La Banda si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell’aiuto del nemico storico, Murena (Neri Marcorè). Con lui dovranno evadere da Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare l’attacco che sta mettendo in piedi, un evento a cui parteciperanno centinaia di persone.

Smetto Quando Voglio-Ad Honorem si preannuncia esplosivo, con un epico, gran finale che chiuderà il cerchio dell’intera trilogia. Ogni saga ha una fine.