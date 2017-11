Alpha: Forte come la Vita dall8 Marzo al cinema: il trailer del film

News





09/11/2017 |

Grazie alla Sony Pictures è online il trailer ufficiale italiano di Alpha: Forte come la Vita, il film che racconterà dell’intensa storia di un ragazzo appartenente ad una tribù e della sua incredibile amicizia con un lupo. Ambientata durante il periodo dell’ultima era glaciale, la pellicola affronta lo straordinario tema dell’amicizia tra un essere umano e un animale che faranno di tutto, dopo uno scontro iniziale, per aiutarsi a vicenda e trovare una via di fuga prima dell'arrivo del grande inverno.



Diretto da Albert Hughes, che ha scritto la storia con Dan Wiedenhaupt, il lungometraggio vede protagonisti Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe, Leonor Varela, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Mercedes de la Zerda.



In Italia l’uscita è prevista per l’8 Marzo.



Sinossi di Alpha: Forte come la Vita:

Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne lotta contro una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa. Un’emozionante storia di crescita ed iniziazione arricchita dal forte rapporto tra il protagonista e un lupo.