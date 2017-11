La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: rilasciato il terzo trailer internazionale

News





10/11/2017 |

E' online direttamente dal canale ufficiale della Fox Searchlight il terzo trailer internazionale di La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, il film che ha visto tornare dietro la macchina da presa Guillermo del Toro a due anni di distanza dal fantasy drama Crimson Peak. Il regista, che ha curato la sceneggiatura con Vanessa Taylor, ha raccontato la storia di Elisa, una donna intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo che insieme alla sua collega Zelda scoprirà un esperimento segreto che cambierà la loro vita per sempre. Il tutto è ambientato durante il periodo della Guerra Fredda.



Sally Hawkins interpreta la protagonista ed è parte di un cast che comprende anche Michael Shannon, Doug Jones, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.



La Forma dell'Acqua - The Shape Of Water è prodotto da Guillermo del Toro e J. Miles Dale ed uscirà nelle sale americane a partire dall’8 Dicembre. Non è stato ancora annunciato quando il film arriverà invece in Italia.