Il Libro di Henry: online il trailer italiano

News





10/11/2017 |

La Universal Pictures presenta Il Libro di Henry, il nuovo lavoro cinematografico di Colin Trevorrow, papà di Jurassic World. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gregg Hurwitz e ha diretto un cast composto da Naomi Watts, Lee Pace, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Maddie Ziegler e Dean Norris.



L’uscita italiana è prevista per il 23 Novembre.



Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi di Il Libro di Henry:

Susan scopre che la famiglia di vicini, quella della gentile compagna di classe di Henry, Christina (Maddie Ziegler), ha un pericoloso segreto – e che Henry ha escogitato un sorprendente piano per aiutarla. Mentre il suo geniale piano di salvataggio per Christina prende forma in modi elettrizzanti, Susan si ritrova al suo centro.