Paddington 2: la scena in italiano Barbiere

11/11/2017 |

Barbiere è il titolo della nuova scena di Paddington 2, film uscito nelle sale italiane due giorni fa. Nel nuovo episodio di questa saga animata basata sulla collana di romanzi di Michael Bond troviamo ancora una volta in azione il nostro simpatico orsetto che tenterà in tutti i modi di ritrovare un prezioso libro, rubato da un misterioso ladro.



La regia è sempre di Paul King, già regista della prima pellicola, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Simon Farnaby.



Il cast internazionale è ricco di nomi ed è composto da Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Julie Walters (Miss Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry), Madeleine Harris e Samuel Joslin (Judy e Jonathan Brown).



Sotto la sinossi trovate la scena in italiano.



Sinossi di Paddington 2:

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l’ha trafugato.

Dopo il travolgente successo del primo film, anche questo secondo capitolo è uno strepitoso cocktail di azione e simpatia, ancora una volta diretto da Paul King e prodotto da David Heyman.