Michael B. Jordan pronto al debutto dietro la macchina da presa

11/11/2017

L’attore Michael B. Jordan è pronto per il grande passo e presto si metterà al lavoro per portare a compimento la sua prima opera da regista. Jordan lavorerà all’adattamento di The Stars Beneath Our Feet di David Barclay Moore, progetto cinematografico che racconterà la storia di un 12enne che, dopo la morte del fratello per mano di una banda criminale, deciderà di immergere tutta la sua attenzione in una delle sue più grandi passioni: le costruzioni Lego.



Moore, che ha scritto la sceneggiatura, sarà il produttore esecutivo.



Negli ultimi anni Michael B. Jordan ha interpretato diversi ruoli di livello. Dopo aver lavorato al cinecomic Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, è stato il protagonista del primo spin-off della serie Rocky interpretando il figlio di Apollo Creed in Creed - Nato per Combattere. Nelle prossime settimane partiranno tra l’altro anche le riprese del secondo episodio.