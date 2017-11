Box Office USA: vola Thor: Ragnarok

News





13/11/2017

Dopo due settimane è ancora Thor: Ragnarok a dominare al botteghino americano. Il film di Taika Waititi, terzo atto della trilogia dedicata al figlio di Odino, interpretato come sempre da Chris Hemsworth, ha incassato 56.600.000 dollari, superando i 200 milioni complessivi. Al secondo e al terzo posto, invece, troviamo due film debuttanti: Daddy's Home Two di Sean Anders e Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh che hanno incassato rispettivamente 30.000.000 dollari e 28.200.000 dollari. Ha perso due posizioni, finendo al quarto posto, Bad Moms 2 - Mamme Molto più Cattive, la commedia diretta da Jon Lucas e Scott Moore che ha portato via 11.510.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Saw: Legacy di Michael Spierig e Peter Spierig 3.420.000 dollari e Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween di Tyler Perry (2.070.000 dollari).