Box Office Italia: The Place di Paolo Genovese debutta al primo posto

13/11/2017

In un fine settimana ricco di pellicole esordienti, il primo posto della classifica box office italiana è occupato da The Place di Paolo Genovese. L’incasso del film è stato pari a 1.672.032 euro, una cifra che ha permesso all’opera diretta dal papà di Perfetti Sconosciuti di distanziare altri film quali Paddington 2 di Paul King, al secondo posto dopo aver incassato 1.018.935. Il gradino più basso del podio è invece occupato da Auguri per la tua Morte di Christopher Landon che ha debuttato con 987.555 euro incassati. Quarta posizione, invece, per Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen, film che racconta una delle rivalità più famose di sempre nel mondo del tennis: il film ha incassato 820.257. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Thor: Ragnarok di Taika Waititi (791.825 euro) e Capitan Mutanda di David Soren (510.838 euro).