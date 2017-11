Borg McEnroe: la clip E' tutto qui Bjorn

News





13/11/2017 |

Se non avete ancora visto nelle sale cinematografiche italiane Borg McEnroe allora vi invitiamo a dare un'occhiata alla nuova clip, dal titolo E' tutto qui Bjorn, rilasciata dalla Lucky Red. Il film è diretto da Janus Metz e racconta di una delle più grandi rivalità di sempre nel mondo del tennis, quella tra Björn Borg e John McEnroe. I due protagonisti sono interpretati da Sverrir Gudnason e Shia LeBeouf, affiancati da Stellan Skarsgard, Tuva Novotny, David Bamber, Sverrir Gudnason e Robert Emms.



La rivalità tra Borg e McEnroe è passata alla storia come una delle più belle di sempre. I due tennisti, tra il 1978 e il 1981, si affrontarono per 14 volte portando a casa sette vittorie a testa.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi di Borg McEnroe:

Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dento il campo, Borg McEnroe è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980.