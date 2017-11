Dickens LUomo che Inventò il Natale: il trailer italiano

News





13/11/2017 |

La Notorious Pictures ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di Dickens L’Uomo che Inventò il Natale. Il film è diretto da Bharat Nalluri, regista di Spooks: Il Bene Supremo, e racconta la storia dello scrittore Charles Dickens e della sua opera famosissima Canto di Natale.



Nei panni di Dickens troviamo Dan Stevens, inserito in un cast composto da Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Simon Callow e Miriam Margolyes.



Nalluri ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Susan Coyne e Les Standiford.



Dickens L’Uomo che Inventò il Natale uscirà il 21 Dicembre.



Sinossi Dickens L’Uomo che Inventò il Natale:

Biopic di Charles Dickens che racconta come, giunto in un momento di crisi nella vita, come nella creatività, è riuscito a riscattarsi trovando proprio nelle difficoltà l'ispirazione per il bellissimo A CHRISTMAS CAROL che diventerà un grande classico.