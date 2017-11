Alan Aisenberg reciterà nel film Second Act

News





14/11/2017 |

Alan Aisenberg, attore che abbiamo visto recitare nella serie tv Orange Is the New Black, è entrato a far parte del cast di Second Act, l’opera cinematografica della STXfilms che vedrà come protagonista Jennifer Lopez. L’attrice interpreta nel film una donna che, dopo aver trascorso diversi anni a lavorare all’interno di un supermercato, deciderà di cambiare drasticamente la propria vita nello scopo di ottenere una seconda opportunità a livello lavorativo.



La regia di Second Act, le cui riprese sono attualmente in corso, è affidata a Peter Segal che sta lavorando su una sceneggiatura scritta da Elaine Goldsmith-Thomas e Justin Zackham.



Il cast comprende anche Leah Remini, Vanessa Hudgens, Dan Bucatinsky, Annaleigh Ashford, Freddie Stroma e Milo Ventimiglia.



La produzione è affidata a Benny Medina, Goldsmith-Thomas, Zackham e Lopez.