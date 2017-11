Are You Afraid of the Dark: Gary Dauberman scriverà la sceneggiatura delladattamento cinematografico

News





14/11/2017 |

La Paramount Players ha deciso di realizzare la prima pellicola cinematografica dedicata alla serie tv Are You Afraid of the Dark?, conosciuta in italiano con il titolo Hai Paura del Buio?



Lo studio ha messo sotto contratto Gary Dauberman che si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Lo scrittore ha lavorato recentemente alla storia di IT, l’horror movie di Andy Muschietti.



Are You Afraid of the Dark?, serie tv canadese creata da D.J. MacHale e Ned Kandel, racconta la storia di un gruppo di ragazzi, chiamato Club di Mezzanotte, che si riunisce con lo scopo di raccontare storie dell’orrore.



Dauberman è un esperto del genere horror ed oltre a IT ha lavorato anche alla sceneggiatura di Annabelle e Annabelle: Creation.