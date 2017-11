Sam Mendes è uscito dal progetto Pinocchio

News





14/11/2017 |

Sam Mendes ha deciso di abbandonare il progetto riguardante Pinocchio, il live-action movie in lavorazione all’interno della Disney. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il regista di Skyfall e Spectre a lasciare l’opera cinematografica la cui sceneggiatura è stata scritta da Chris Weitz.



Al momento la Disney non ha comunicato il nome del nuovo regista che potrebbe essere annunciato già nelle prossime settimane.



Pinocchio rientra all’interno dell’universo animato che lo studio ha deciso di far ripartire dopo il successo ottenuto da alcune pellicole quali La Bella e la Bestia. Il 19 Luglio 2019 sarà invece il giorno dell’arrivo nei cinema del nuovo film Il Re Leone la cui regia è affidata a Jon Favreau. Attualmente, infine, sono in corso le riprese di Dumbo di Tim Burton e di Aladdin di Guy Ritchie.