Wonder Woman 2: modificata la data duscita

14/11/2017 |

Novità in vista per il secondo capitolo di Wonder Woman. Come già sappiamo, la Warner Bros., forte del successo ottenuto dal primo film e da questo personaggio che ritroveremo anche in Justice League, ha deciso da diversi mesi di mettere in cantiere il progetto riguardante il sequel. Il film sarà sempre diretto da Patty Jenkins mentre nei panni della mitica Diana Prince ritroveremo Gal Gadot.



La Warner Bros. Pictures, al lavoro assieme alla DC Comics, distribuirà la pellicola nelle sale a partire dal 2019 e qui sta la grossa novità. Inizialmente il film sarebbe dovuto uscire nelle sale a partire dal 13 Dicembre del 2019 mentre ora è notizia che l’uscita nei cinema è fissata per il 1° Novembre dello stesso anno.



Il progetto Wonder Woman 2 vedrà la Jenkins occuparsi anche della sceneggiatura con Dave Callaham. Per quanto riguarda il cast, oltre a quello della Gadot, non sono stati annunciati altri nomi.