Morbius: la Sony Pictures sta lavorando ad un altro spin-off di Spider-Man

14/11/2017 |

L’universo cinematografico di Spider-Man è destinato a crescere sempre più. Lo studio, infatti, ha deciso di mettere in cantiere il film che racconterà la storia di Morbius, uno dei nemici principali dell’Uomo Ragno.

Burk Sharpless e Matt Sazama, che hanno lavorato alla sceneggiatura di Power Rangers, hanno già scritto lo script.



Morbius, conosciuto anche come Morbius il Vampiro Vivente, è una figura dei fumetti creata da Gil Kane e Roy Thomas. All’interno della prima serie dei fumetti Amazing Spider-Man questo scienziato, trasformatosi in vampiro nel tentativo di combattere una grave malattia che lo aveva colpito, si ritroverà più volte a scontrarsi con Spiderman.



Sharpless e Sazama, oltre a Power Rangers, hanno scritto anche la sceneggiatura di Dracula Untold e di The Last Witch Hunter.



Non è stata ancora annunciata la data dell'inizio delle riprese.