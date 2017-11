American Assassin: la featurette Un mezzo per raggiungere un fine

News





14/11/2017 |

Un'intensa featurette di American Assassin è online grazie alla 01Distribution. La pellicola di Michael Cuesta sbarcherà in Italia a partire dal 23 Novembre e vede protagonista Dylan O’Brien, uno degli attori principali della serie tv Teen Wolf, nella parte di un ragazzo che entrerà in una sezione speciale della CIA dove sarà chiamato ad affrontare una missione pericolosissima.



Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo di Vince Flynn ed ha una sceneggiatura scritta da Stephen Schiff, Michael Finch ed Edward Zwick. Nel cast troviamo anche Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar e Taylor Kitsch.



Sotto la sinossi trovate la featurette Un mezzo per raggiungere un fine.



Sinossi di American Assassin:

Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan O’Brien) è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton) lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa.