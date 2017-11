Dev Patel sarà protagonista del film The Wedding Guest

News





15/11/2017 |

Dev Patel, il protagonista di Lion - La Strada Verso Casa, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attore è entrato a far parte del cast di The Wedding Guest, il nuovo lavoro cinematografico di Michael Winterbottom. Al momento la trama della pellicola non è stata ancora rivelata e dalle prime informazioni sappiamo che l’India farà da teatro alle riprese.



La Revolution Films di Winterbottom produrrà The Wedding Guest con la Riverstone Pictures. Tra i produttori troviamo anche Melissa Parmenter.



Le riprese partiranno nei primi mesi del 2018.



Patel ha completato da poco tempo le riprese di Hotel Mumbai, il crime movie di Anthony Maras.