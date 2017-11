Super Mario Bros.: la Illumination Entertainment realizzerà il film animato

News





15/11/2017 |

La Illumination Entertainment ha messo in cantiere il progetto cinematografico riguardante Super Mario Bros. Lo studio, infatti, ha deciso di stringere un accordo con la Nintendo per riportare nelle sale questo famosissimo personaggio dei videogiochi nato nel 1985. L’obiettivo della Illumination è quello di creare un film animato di successo come Cattivissimo Me, Minions e Pets - Vita da Animali, tutti titoli da lei prodotti.



Il primo e unico film dedicato a Super Mario Bros., anche se non animato, uscì nelle sale nel lontano 1993. Annabel Jankel e Rocky Morton furono i registi, con Bob Hoskins nella parte di Mario e John Leguizamo nel ruolo del suo amico Luigi.



La Illumination Entertainment non ha ancora annunciato quando entrerà in lavorazione il film.