Deadpool 2: tutta la follia di Deadpool nel nuovo trailer italiano

15/11/2017 |

La 20th Century Fox ha rilasciato online il fantastico trailer italiano di Deadpool 2! La clip è unica nel suo genere e nella parte iniziale possiamo vedere l’eroe nato dalla Marvel in quella che sembra essere una perfetta imitazione di Bob Ross, il compianto pittore e star televisiva statunitense. Successivamente, però, il video ci trasporta all’interno di una vera e propria battaglia in cui possiamo distinguere alla perfezione i personaggi che ritroveremo nel film.



Deadpool 2, la cui trama non è stata rivelata, è diretto da David Leitch (Atomica Bionda) e vede Ryan Reyndols tornare ad interpretare questo irriverente anti-eroe. Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams e Karan Soni completano il cast.



Paul Wernick e Rhett Reese hanno scritto la sceneggiatura.



Qui sotto trovate il trailer!