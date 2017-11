Taraji P. Henson sarà la protagonista di What Men Want

News





15/11/2017 |

La Paramount Players ha in programma di realizzare il remake di What Women Want, la pellicola di Nancy Meyers con protagonista Mel Gibson. L’idea dello studio, però, è quella di affidare la parte principale ad una donna, invertendo così i ruoli rispetto al pellicola originale. E dunque il nuovo film, dal titolo What Men Want vedrà nella parte della protagonista Taraji P. Henson, una delle attrici che abbiamo avuto modo di vedere lo scorso anno nell’opera Il Diritto di Contare.



La Henson interpreterà una donna, agente sportivo all’interno del mondo NBA, che si ritroverà sempre messa all’angolo dai suoi colleghi. Quando acquisirà il dono di poter ascoltare i pensieri degli uomini, proverà in tutti i modi a trarne dei vantaggi con lo scopo di mettere sotto contratto le superstar più affermate.

Will Packer e James Lopez saranno i produttori mentre la Henson sarà produttrice esecutiva. Il progetto, che sarà distribuito nelle sale a partire dall’11 Gennaio 2019, non ha ancora un regista.