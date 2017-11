Boss Level: Mel Gibson e Frank Grillo in trattative per recitare nel film

News





16/11/2017 |

Mel Gibson e Frank Grillo sono entrati in trattative per recitare all’interno dell’action-thriller Boss Level che sarà diretto da Joe Carnahan. Se le trattative dovessero andare a buon fine Grillo interpreterà un veterano delle forze speciali, ormai ritirato, intrappolato in un loop infinito che termina sempre con la sua morte. Altre informazioni in merito alla trama e al ruolo che dovrebbe avere Gibson non sono state rilasciate.



Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Randall Emmett e George Furla si occuperanno della produzione.



Per Carnahan si tratta del ritorno dietro la macchina da presa per una pellicola per il cinema. Il regista ha diretto il suo ultimo film nel 2004, Stretch - Guida o Muori, mentre recentemente ha diretto alcuni episodi delle serie tv State of Affairs e The Blacklist.