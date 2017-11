Gli Eroi del Natale: la clip Imitazioni

News





16/11/2017 |

Una nuova clip di Gli Eroi del Natale, dal titolo Imitazioni, è in rete grazie alla Sony Pictures. Il film uscirà in Italia a partire dal 30 Novembre e racconta, tramite l'aiuto degli animali protagonisti dei presepi, la storia della nascita di Gesù. La regia del film è di Timothy Reckart, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura realizzata da Carlos Kotkin.



Sinossi di Gli Eroi del Natale:

Un nuovo film d’animazione per grandi e piccini che racconta la storia più antica e conosciuta di tutti i tempi. Questa volta, a raccontarci le vicende riguardanti la natività di Gesù, saranno i simpatici animaletti protagonisti dei nostri presepi. Un piccolo ma coraggioso asinello ed i suoi amici diventeranno gli inaspettati eroi del Natale