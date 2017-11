Un Posto Tranquillo: ecco il trailer italiano del thriller con Emily Blunt

News





16/11/2017 |

La 20th Century Fox ha rilasciato il primo, inquietante, trailer di Un Posto Tranquillo. Il supernatural thriller è ambientato all’interno di un’abitazione e, come potete vedere dal video, al centro della scena troviamo una giovane famiglia composta da marito, moglie e due bambini. Protagonista assoluto, però, è il silenzio. Silenzio che servirà a tenere a bada una misteriosa quanto terrificante creatura che porterà la famiglia in questione a combattere per la propria sopravvivenza. A rendere tutto così particolare nel trailer, l’assenza di dialoghi.



Il film è diretto ed interpretato da John Krasinski, protagonista maschile accanto ad Emily Blunt. Con loro, nella parte dei due figli, Millicent Simmonds e Noah Jupe.



Krasinski ha scritto la sceneggiatura con Scott Beck.



La Fox non ha annunciato quando Un Posto Tranquillo uscirà in Italia. L’unica certezza è che arriverà nel 2018.