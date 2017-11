I Almost Forgot About You: Viola Davis e Malcolm D. Lee reciteranno nel film

News





18/11/2017 |

Viola Davis e Malcolm D. Lee faranno squadra e lavoreranno insieme all’interno del film I Almost Forgot About You. La pellicola sarà diretta da Lee mentre la Davis interpreterà la protagonista e si occuperà anche della produzione assieme al marito Julius Tennon. Gail Berman e Joe Earley sono gli altri produttori attraverso la The Jackal Group.



L’opera cinematografica sarà l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Terry McMillan. La sceneggiatura è stata scritta da Ron Bass.



I Almost Forgot About You racconta la storia di una donna in carriera, Georgia Young, che dopo due matrimoni falliti si ritroverà a vivere una nuova vita.



La Universal Pictures si occuperà di sviluppare il progetto.