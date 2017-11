Adam Driver, Laura Dern e Scarlett Johansson reciteranno nel nuovo film di Noah Baumbach

News





18/11/2017 |

Noah Baumbach, regista di Giovani Si Diventa e Mistress America, sta lavorando al suo prossimo progetto cinematografico. Il regista non ha rivelato il titolo e la trama del film ma ha annunciato di aver messo insieme un cast fantastico, composto da Adam Driver, Laura Dern e Scarlett Johansson. Insieme a questi attori, inoltre, nella sua pellicola reciteranno anche Merritt Wever e Azhy Robertson.



Come già spiegato i dettagli circa la trama non sono stati rivelati. Baumbach, oltre a dirigere il film, si occuperà anche della sceneggiatura. Netflix si occuperà di finanziare e distribuire questo lungometraggio.



Baumbach ha scritto e diretto recentemente The Meyerowitz Stories (New and Selected), il film con protagonista Adam Sandler, Grace Van Patten, Dustin Hoffman ed Emma Thompson.