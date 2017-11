Gloria: anche John Turturro nel cast del film con protagonista Julianne Moore

News





19/11/2017 |

Inizia a prendere sempre più forma il cast di Gloria, la pellicola di Sebastian Lelio, rivisitazione proprio dello stesso film diretto dal regista nel 2013. Accanto a Julianne Moore, scelta per interpretare la protagonista, troveremo anche John Turturro, la star vista recentemente in Transformers - L’Ultimo Cavaliere. Lelio, oltre a Turturro, avrà nel film anche le new entry Michael Cera, Brad Garrett, Holland Taylor e Caren Pistorius.



La Moore interpreterà una donna alla ricerca della felicità e del grande amore. Nella Los Angeles degli anni cinquanta incontrerà Arnold, un uomo capace di cambiare radicalmente la sua vita.



Lelio si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura di Gloria, film entrato attualmente in produzione.



Juan de Dios Larraín, che ha prodotto la pellicola originale, produrrà Gloria.