Justice Smith reciterà nel primo live-action movie dedicato ai Pokemon

News





19/11/2017 |

La Legendary Pictures ha annunciato la nascita del primo progetto cinematografico tutto live-action dedicato al magico mondo dei Pokemon. E lo studio, che in questi giorni sta lavorando al cast, ha scritturato per uno dei ruoli principali Justice Smith, giovane attore che abbiamo visto due anni fa in Città di Carta.



La regia del film Pokemon è affidata a Rob Letterman (Piccoli Brividi) che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Nicole Perlman ed Alex Hirsch.



Quello dei Pokemon è un universo immenso, nato nel 1996 in Giappone con una serie di videogames e completato dalla nascita di una serie animata di successo, di film animati e di gadgets, card ed action figures venduti in tutto il mondo.



Pokemon è attualmente in fase di pre-produzione e ancora non ha una data d’uscita.