Michelle Williams reciterà in Rio, il nuovo film di Luca Guadagnino

19/11/2017 |

Michelle Williams è entrata a far parte del cast di Rio, il nuovo film di Luca Guadagnino. L’attrice lavorerà accanto a Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal, le due star di questa opera finanziata e prodotta da Studiocanal.



L’opera racconterà di un reporter (Gyllenhaal) che sbarcherà in Brasile con lo scopo di far visita ad un amico benestante (Cumberbatch). Una volta arrivato, però, riceverà una particolare richiesta da parte sua: aiutarlo a fingere la sua morte. Non è chiaro quale sarà il ruolo di Michelle Williams. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight.



La Sunny March, Adam Ackland, Jake Gyllenhaal e la Riva Marker produrranno Rio.



La Williams è attualmente impegnata sul set di Venom, il primo spin-off del mondo Spiderman diretto da Ruben Fleischer.