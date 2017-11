La Sony Pictures ha acquisito i diritti del nuovo film di Quentin Tarantino

News





19/11/2017 |

La Sony Pictures ha vinto la battaglia contro la Warner Bros. Pictures e la Paramount Pictures ed ha acquisito i diritti del nuovo film di Quentin Tarantino.

L’opera di Tarantino, ancora senza un titolo ufficiale, sarà ambientata nel 1969 e racconterà degli omicidi del criminale statunitense Charles Manson.

Il progetto attualmente è in fase embrionale, con il regista che sta mettendo assieme i pezzi che porteranno al completamento del cast. Nessun attore è stato ancora annunciato ma dalle prime informazioni nel film potrebbe recitare Margot Robbie. Altre indiscrezioni richiamano a gran voce le presenze di attori come Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson ma nulla è stato confermato al momento.



Se tutto andrà secondo i piani le riprese partiranno durante la prossima estate. Tarantino, che ha scritto la sceneggiatura, ha diretto il suo ultimo film, The Hateful Eight, due anni fa.