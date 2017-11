Box Office Italia: Justice League al primo posto

News





20/11/2017 |

Il primo posto della classifica box office italiana è stato conquistato da Justice League di Zack Snyder. La pellicola ha debuttato nelle sale italiane giovedì 16 Novembre e ha conquistato il primo posto della classifica con un incasso pari a 3.006.385 euro. Il film ha tolto il primo posto a The Place di Paolo Genovese, al secondo posto dopo aver portato via 1.099.280 euro. In terza e quarta posizione ci sono invece Paddington 2 di Paul King e Auguri per la Tua Morte di Christopher Landon che hanno incassato rispettivamente 682.475 euro e 617.388 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen (483.937 euro) e La Signora dello Zoo di Varsavia di Niki Caro (349.454 euro).