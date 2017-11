Box Office USA: esordio pazzesco per Justice League

News





20/11/2017 |

Il pubblico americano ha dato il benvenuto nel migliore dei modi a Justice League, il cinecomic della Warner Bros. Pictures diretta da Zack Snyder. Il film, uscito nelle sale lo scorso venerdì, ha conquistato immediatamente la prima posizione incassando 96.000.000 dollari. In seconda posizione, invece, trova spazio la new entry Wonder di Stephen Chbosky, pellicola con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Il drama movie, adattamento cinematografico del libro di R.J. Palacio, ha incassato 27.050.000 dollari. Dopo tre settimane ha perso la vetta, scivolando al terzo posto, Thor: Ragnarok di Taika Waititi che ha portato via 21.786.000 dollari mentre in quarta posizione troviamo Daddy's Home Two di Sean Anders, il cui incasso è stato pari a 14.800.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh (13.800.000 dollari) e la new entry Gli Eroi del Natale di Timothy Reckart (10.000.000 dollari).