Il trailer italiano di L'Insulto

20/11/2017 |

Grazie alla Lucky Red siamo felici di presentarvi il nuovo trailer italiano di L'Insulto, la pellicola di Ziad Doueiri, il regista di The Attack.

Scritto da Doueiri e da Jöelle Touma, L'Insulto vede protagonisti Adel Karam e Kamel El Basha nei panni di due uomini che a seguito di un litigio arriveranno a scontrarsi in tribunale. Quella che sembrava una banale lite, si trasformerà però in un vero e proprio caso nazionale.

Christine Choueiri, Camille Salameh, Diamand Bou Abboud e Elie Njem completano il cast.



L'Insulto uscirà nelle sale il 6 Dicembre.



Sinossi di L'Insulto:

Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni e Yasser. La semplice questione privata tra i due si trasforma in un conflitto di proporzioni incredibili, diventando a poco a poco un caso nazionale, un regolamento di conti tra culture e religioni diverse con colpi di scena inaspettati. Toni, infatti, è un libanese cristiano e Yasser un palestinese. Al processo, oltre agli avvocati e ai familiari, si schierano due fazioni opposte di un paese che riscopre in quell’occasione ferite mai curate e rivelazioni scioccanti, facendo riaffiorare così un passato che è sempre presente.

L’insulto ha vinto alla Mostra del cinema di Venezia 2017 la coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile ed è il candidato libanese alla corsa agli Oscar© 2018.