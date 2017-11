Suburbicon: online il nuovo trailer italiano

News





20/11/2017 |

Un nuovo trailer italiano di Suburbicon è stato rilasciato in rete dalla 01Distribution. Il film è diretto dal Premio Oscar George Clooney che ha scritto la sceneggiatura con i Premi Oscar Joel & Ethan Coen e con il Premio Oscar Grant Heslov.

Ambientato negli anni cinquanta, il film vede protagonisti i Premi Oscar Matt Damon e Julianne Moore, affiancati da Noah Jupe ed Oscar Isaac.



Clooney e Grant Heslov hanno prodotto Suburbicon con la loro Smokehouse Pictures e la Black Bear Pictures di Teddy Schwarzman. Joel Silver di Silver Pictures è produttore esecutivo con Barbara A. Hall.



Suburbicon uscirà il 6 Dicembre in Italia.



Sinossi di Suburbicon:

Suburbicon è lo specchio ideale di un gioioso sobborgo californiano degli anni ’50, dove il meglio e il peggio dell’umanità si riflettono nelle azioni della gente comune. Ma dopo un misterioso omicidio, una famiglia apparentemente perfetta è costretta a ricorrere al ricatto, alla vendetta e al tradimento per sopravvivere.