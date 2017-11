Daddy's Home 2: il nuovo trailer italiano

News





21/11/2017 |

Un nuovo trailer italiano di Daddy's Home 2 è stato distribuito online dalla 20th Century Fox. Il film, dopo il successo ottenuto dal primo capitolo, è diretto ancora una volta da Sean Anders tornato dietro la macchina da presa per dirigere, oltre ai protagonisti Will Ferrell e Mark Wahlberg, le due new entry John Lithgow e Mel Gibson. La storia di questo secondo episodio racconta del ritorno sulla scena di Dusty e Brad, i due papà che, dopo aver risolto i loro problemi, sono pronti finalmente a vivere una vita felice. A complicare e rovinare tutto quel che di buono è stato costruito ci penseranno però Kurt e Mr. Whitaker (Gibson e Lithgow), i loro genitori, che daranno vita a momenti esilaranti.



Anders e John Morris hanno curato la sceneggiatura.



Nel cast troviamo anche Linda Cardellini, John Cena, Alessandra Ambrosio, Scarlett Estevez e Owen Vaccaro sono gli altri attori chiamati a recitare nella commedia.



La Fox non ha ancora annunciato la data d'uscita in Italia di Daddy's Home 2.