La Fox vuole portare nelle sale l'adattamento di un altro romanzo di Agatha Christie: Poirot sul Nilo

21/11/2017 |

La Twentieth Century Fox Film sta lavorando per portare nelle sale cinematografiche il sequel di Assassinio sull'Orient Express. Lo studio è infatti all'opera per realizzare l'adattamento cinematografico di Death on the Nile, altro romanzo di Agatha Christie conosciuto in Italia con il titolo Poirot sul Nilo.



Michael Green, che ha scritto la storia di Assassinio sull'Orient Express, tornerà come sceneggiatore mentre non è chiaro se come regista tornerà Kenneth Branagh, colui che ha anche interpretato recentemente il detective Hercule Poirot.



Poirot sul Nilo è stato pubblicato nel 1936 e vede protagonista questo famoso investigatore nato dalla penna della Christie sedici anni prima dell'uscita del romanzo.