Gli Sdraiati: ecco il backstage del film

News





22/11/2017 |

Manca solo un giorno all'uscita nelle sale di Gli Sdraiati e tramite la Luck Red oggi vi mostriamo il backstage della nuova pellicola di Francesca Archibugi. La regista di Il Nome del Figlio ha lavorato a questo film, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Michele Serra, ed ha scritto la sceneggiatura con Francesco Piccolo. La storia racconta di Giorgio e Tito, padre e figlio, che vivono due mondi completamente differenti. Giorgio, nel tentativo di ridurre questa distanza, proverà a coinvolgere il figlio in una delle attività di famiglia: la vendemmia. Insieme, dopo discussioni e malintesi, troveranno il modo per comunicare.



Il cast è composto da Claudio Bisio, Antonia Truppo, Cochi Ponzoni, Gaddo Bacchini, Ilaria Brusadelli, Massimilano Loizzi.



Sinossi di Gli Sdraiati:

Giorgio (Claudio Bisio) è un giornalista di successo, amato dal pubblico e stimato dai colleghi. Insieme alla ex moglie Livia (Sandra Ceccarelli) si occupa per metà del tempo del figlio Tito, un adolescente pigro che ama trascorrere le giornate con gli amici, il più possibile lontano dalle attenzioni del padre.

I due parlano lingue diverse ma ciò nonostante Giorgio fa di tutto per comunicare con il figlio.

Quando nella vita di Tito irrompe Alice, la nuova compagna di classe che gli fa scoprire l’amore e stravolge la routine con gli amici, finalmente anche il rapporto con il genitore sembra migliorare.

Ma l’entusiasmo non durerà a lungo perché il passato di Alice è in qualche modo legato a quello di Giorgio…

Giorgio e Tito sono padre e figlio. Due mondi opposti in continuo scontro