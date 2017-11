Addio Christopher Robin: il nuovo trailer annuncia l'arrivo del film in home video

News





22/11/2017 |

E' disponibile l'home video di Addio Christopher Robin, l'ultimo lavoro cinematografico di Simon Curtis che racconta la vita dello scrittore A.A. Milne e il rapporto con suo figlio Christopher, colui che ha ispirato l'autore nella creazione del magico mondo di Winnie the Pooh. La pellicola, tratta da una storia vera, si può acquistare, come annunciato dal nuovo trailer internazionale, nel formato Blu-ray, in DVD e nel formato Digitale.



Il cast di questo film è composto da Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Geraldine Somerville e Nico Mirallegro. Nella parte di Christopher troveremo due attori: Will Tilston e Alex Lawther.



La sceneggiatura di Addio Christopher Robin è stata scritta da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan.



Qui sotto trovate il trailer.