Lizzy Caplan in trattative per recitare in Gambit

22/11/2017 |

Lizzy Caplan è entrata in trattative per recitare in Gambit, lo spin-off appartenente all'universo X-Men. Non è chiaro quale ruolo avrà l'attrice che, nel caso in cui il tutto dovesse andare a buon fine, reciterà accanto al protagonista Channing Tatum.



Basato sul fumetto creato nel 1990 da Chris Claremont e Jim Lee, Gambit racconta la storia di questo particolare mutante in grado di utilizzare l'energia cinetica.



Gore Verbinski sarà il regista della pellicola che uscirà nei cinema a partire dal 2019. Il regista di The Lone Ranger ha lavorato ad una sceneggiatura scritta da Reid Carolin.