A Private War: Tom Hollander reciterà nel film

22/11/2017

Tom Hollander è entrato a far parte del cast di A Private War e reciterà accanto a Rosamund Pike e Jamie Dornan. La pellicola sarà diretta da Matthew Heineman, all'esordio dietro la macchina da presa, e racconterà della reporter di guerra americana Marie Colvin, scomparsa nel 2012. La Colvin ha seguito da vicino i maggiori conflitti mondiali, dalla Cecenia allo Sri Lanka, dove arrivò a perdere l’occhio sinistro in un'imboscata durante la guerra civile. Nel 2012 la reporter, inviata del Sunday Times, perse la vita ad Homs, in Siria, a seguito di un bombardamento eseguito ai danni del Media Center. Non è chiaro quale sarà il ruolo di Hollander.

A Private War sarà finanziato dalla Acacia Entertainment che produrrà il film. La produzione esecutiva è affidata invece alla The Fyzz Facility.



Arash Amel ha scritto la sceneggiatura, adattamento dell'articolo Marie Colvin’s Private War di Marie Brenner, pubblicato da Vanity Fair.