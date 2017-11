Halloween: le riprese partiranno a Gennaio?

News





22/11/2017 |

Procede a piccoli passi il progetto riguardante il nuovo Halloween, l'horror movie che sarà diretto da David Gordon Green. Le riprese, infatti, erano state fissate per il mese di ottobre ma alcune problematiche, secondo alcune indiscrezioni relative al casting, hanno fatto slittare il tutto. E il mese in cui potremo vedere all'opera sul set il nuovo Michael Myers sarà probabilmente gennaio, con la data d'uscita prevista per il 19 Ottobre.



Halloween, la cui sceneggiatura è stata scritta da Danny McBride, sarà prodotto da John Carpenter, creatore del primo film.

Nella pellicola tornerà Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode mentre Judy Greer interpreterà sua figlia Laurie. Nelle prossime settimane dovrebbero essere annunciati i nomi dei nuovi attori che lavoreranno al progetto.