Ferdinand: la clip internazionale Filthy Hedgehogs

23/11/2017 |

A partire dal prossimo 15 Dicembre debutterà negli Stati Uniti il film animato Ferdinand. L'opera cinematografica del regista Carlos Saldanha è l'adattamento cinematografico del libro di Munro Leaf e racconterà le avventure di questo incredibile toro dal cuore tenero che farà di tutto per tornare a casa dopo essere stato catturato perché ritenuto pericoloso.



Il cast originale di Ferdinand vede al suo interno John Cena, Kate McKinnon, David Tennant, Bobby Cannavale, Gina Rodriguez e Miguel Ángel Silvestre.



Tramite la 20th Century Fox vi mostriamo la clip Filthy Hedgehogs.



Sinossi di Ferdinand:

Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.