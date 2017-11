Assassinio sull'Orient Express dal 30 Novembre al cinema: lo spot Tutti sono sospettati

News





23/11/2017

Il nuovo spot italiano di Assassinio sull'Orient Express ci ricorda che la pellicola uscirà nelle nostre sale a partire dal prossimo 30 Novembre. L'opera cinematografica tratta dal romanzo di Agatha Christie è diretta ed interpretata da Kenneth Branagh che si è calato nella parte del detective Hercule Poirot, chiamato a risolvere un misterioso caso di omicidio. Il cast è di assoluto prestigio e vede al suo interno Tom Bateman, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Marwan Kenzari, Olivia Colman, Lucy Boynton, Manuel Garcia-Rulfo e Sergei Polunin.



Michael Green si è invece occupato della sceneggiatura.



La Fox ha rilasciato lo spot Tutti sono sospettati.



Sinossi di Assassinio sull'Orient Express:

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.