50 Primavere: rilasciato il nuovo trailer italiano

23/11/2017

Il nuovo trailer di 50 Primavere è online grazie al canale ufficiale Youtube della Bim Distribuzione. La commedia romantica è diretta da Blandine Lenoir e vede recitare come protagonista Agnès Jaoui nei panni di una donna di cinquant’anni che, in maniera del tutto inaspettata, ritroverà un suo vecchio amore adolescenziale. L’incontro la spingerà a rivalutare la sua vita sentimentale.



Thibault de Montalembert e Pascale Arbillot completano il cast principale di questa pellicola che sarà distribuita in Italia dalla Bim Distribuzione.



Qui sotto trovate il trailer italiano.



Sinossi di 50 Primavere:

Aurore è separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventerà nonna. La società la spinge a farsi gentilmente da parte, ma quando, per un caso, ritrova il suo amore giovanile, Aurore decide di opporre resistenza, rifiutando la rottamazione alla quale sembra destinata.

E se fosse il momento di cominciare una nuova vita?