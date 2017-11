Il Domani tra di Noi: l'intervista sottotitolata in italiano a Kate Winslet

News





23/11/2017 |

Nel giorno dell'uscita in Italia di Il Domani tra di Noi, la 20th Century Fox ha rilasciato l'intervista a Kate Winslet, la protagonista femminile della pellicola diretta da Hany Abu-Assad. Nel film l'attrice Premio Oscar interrpeterà una giornalista che si ritroverà insieme ad un medico, a seguito di un incidente aereo, bloccata e sperduta tra i ghiacci. I due dovranno aiutarsi a vicenda per sopravvivere e trovare una via di fuga.



Il Domani tra di Noi, la cui sceneggiatura è stata scritta da J. Mills Goodloe, è l'adattamento del libro scritto da Charles Martin.



Sotto la sinossi trovate la clip.



Sinossi di Il Domani tra di Noi:

Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata.